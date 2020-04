Fase 2, ripartenze modulate per Regione: ecco come vivremo (Di lunedì 20 aprile 2020) Fase due diversa tra regioni, le ripartenze modulate Mentre il piano nazionale per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus SARS-COV-2 scatterà il 4 maggio, le Regioni che vorranno sbloccare già il 27 aprile (ovvero lunedì prossimo) le aziende del settore auto, edile e moda dovranno garantire di avere a disposizione ospedali Covid e luoghi dove tenere in quarantena i positivi. Negozi e aziende avranno l’obbligo di autocertificarsi per dimostrare di essere in regola con le nuove norme per il contenimento del contagio. Nuove regole Poi scatteranno i controlli e chi non si sarà adeguato rischia la sospensione della licenza o la chiusura dell’attività. Entro questa settimana il presidente del consiglio Giuseppe Conte dovrebbe annunciare le linee guida in modo che tutti possano adeguarsi. Gli ... Leggi su tpi Coronavirus - Fase 2 : prime deroghe dal 27 aprile e ripartenze modulate per regione

Ultime Notizie dalla rete : Fase ripartenze Coronavirus, Fase 2. Prime deroghe dal 27 aprile e ripartenze modulate per regione Il Messaggero Task force regionale, quando Genova si dimentica delle altre province

Sono 27 gli esperti chiamati dal presidente della Regione Giovanni Toti a far parte, a vario titolo, del Comitato di tecnici ed esperti che dovrà tracciare le linee guida per la fase 2, per la ...

Fase due Regioni: i trasporti Anche per i trasporti ci saranno regole diversificate ... Dove all’ordine del giorno non ci sarà un ulteriore Dpcm, ma le linee guida per “la ripartenza in sicurezza” ed ...

