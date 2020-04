Ermal Meta e Fabrizio Moro in diretta su Instagram | “Nuova canzone insieme” (Di lunedì 20 aprile 2020) Ermal Meta e Fabrizio Moro, con una diretta condivisa su Instagram per il compleanno di Meta, annunciano l’intenzione di tornare a fare musica insieme: “appena ci vediamo scriviamo una canzone”. Ermal Meta, nel giorno del suo 39esimo compleanno, ha deciso di fare un grande regalo ai fans collegandosi in diretta su Instagram con l’amico Fabrizio … L'articolo Ermal Meta e Fabrizio Moro in diretta su Instagram “Nuova canzone insieme” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Ermal Meta e Giuliano Sangiorgi cantano The Scientist dei Coldplay (video)

Silvia Toffanin intervista Ermal Meta a Verissimo - i fan notano un dettaglio : «È orribile»

