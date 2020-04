Coronavirus | se le vittime sono soprattutto uomini è a causa dei testicoli | lo studio

Leggi su tpi

(Di lunedì 20 aprile 2020) Se ilproduce piùche donne è per via dei. Questa la conclusione di unocondotto negli Usa dal Montefiore Health System e dall’Albert Einstein College of Medicine, in collaborazione con l’Ospedale di Malattie Infettive Kasturba a Mumbai (India), il quale ha portato i ricercatori a osservare come le ghiandole sessuali maschili siano un luogo dove il Covid-19 trova “rifugio” quando viene attaccato. Rifugio che non trova, invece, nelle ovaie delle donne, prive della proteina ACE2, il recettore a cui il virus si lega per invadere le cellule umane.L’indagine scientifica, pubblicata su MedRxiv, luogo online di discussione tra ricercatori per quanto riguarda il, è stata portata avanti dal professore di biologia molecolare Amit Verma, il professore di biologia Ulrich Steidl, ...