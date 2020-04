Connie Nielsen teme un nuovo slittamento per Wonder Woman 1984 (Di lunedì 20 aprile 2020) Già rimandata di qualche mese, l’uscita dell’atteso Wonder Woman 1984 potrebbe vedere un ulteriore slittamente secondo una delle protagoniste del film, Connie Nielsen. A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, numerose produzioni cinematografiche, piccole o grandi che siano, sono state costrette a veder slittare o sospendere i rispettivi progetti. Sorte toccata anche all’attesissimo Wonder Woman 1984, rimandato … L'articolo Connie Nielsen teme un nuovo slittamento per Wonder Woman 1984 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 20 aprile 2020) Già rimandata di qualche mese, l’uscita dell’attesopotrebbe vedere un ulteriore slittamente secondo una delle protagoniste del film,. A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, numerose produzioni cinematografiche, piccole o grandi che siano, sono state costrette a veder slittare o sospendere i rispettivi progetti. Sorte toccata anche all’attesissimo, rimandato … L'articolounperproviene da www.meteoweek.com.

