Amadeus e Fiorello, sarà ancora Sanremo: gli indizi non lasciano dubbi (Di lunedì 20 aprile 2020) L’ipotesi di rivedere la coppia Amadeus-Fiorello nella prossima edizione del Festival di Sanremo si fa sempre più realtà. Non solo il conduttore, nell’ultima puntata di Domenica In, si è mostrato fiducioso sul suo possibile bis al timone della kermesse . Anche Fiorello avrebbe confermato questa ipotesi lasciando un indizio prezioso su Twitter. Amadeus: sarà ancora Sanremo? Il conduttore fa chiarezza La coppia televisiva composta da Amadeus e Fiorello è destinata a ricongiungersi e, teatro di questa reunion, potrebbe essere ancora il palco dell’Ariston. Si fa sempre più realtà l’ipotesi di vedere nuovamente il conduttore al timone del Festival di Sanremo nel 2021. E, così come è capitato per l’ultima edizione della kermesse, ad affiancarlo non dovrebbe mancare lo showman siciliano con la sua ... Leggi su thesocialpost Fiorello a Sanremo 2021? “Amadeus mi ha già chiamato tre volte”

