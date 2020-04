Trovata in spiaggia col figlio nonostante i divieti: “Ho litigato con mio marito” (Di domenica 19 aprile 2020) Litiga furiosamente col marito, prende il figlio e va a mare per godersi un po' di calma: fermata e multata dalla polizia locale. Il fatto è accaduto a Paestum, in provincia di Salerno. Sono molti i casi del genere avvenuti in queste settimane di quarantena forzata da Coronavirus: marito e moglie o conviventi che litigano ma anche bisticci tra figli e genitori costretti h24 sotto lo stesso tetto. Leggi su fanpage Agrigento : droga trovata sulla spiaggia - Procura ‘possibili collegamenti con altri casi’

Strana creatura ritrovata in spiaggia : la scoperta inquietante [FOTO]

ValeVic_13 : Estate 2020 , soluzione trovata, con i filtri in un attimo “sei di ritorno dalla spiaggia” TAAAAAC !… - IndomitusVirtus : RT @passeraceo27: La Boschi la politica con cellulite me la sono trovata in spiaggia e molle sembra una big Babol#tg2post - passeraceo27 : La Boschi la politica con cellulite me la sono trovata in spiaggia e molle sembra una big Babol#tg2post - Chandler_All : Sognavi di essere trovata Su una spiaggia di corallo la mattina dal figlio del pirata - AsimplyNico : Devo ammettere che chi ha pensato alle cabine di plexiglas come soluzione nell'evitare i contatti sulla spiaggia ha… -

La donna, 42 anni, ha tentato di spiegare agli agenti le sue ragioni ma è stata trovata in costume e pareo mentre il figlio giocava a palla a mare, sulla spiaggia in località Laura. Per giustificarsi ...

Non ci sono più umani in spiaggia: le tartarughe tornano a deporre le uova

Tartaruga trovata morta in spiaggia: “Spaccata in due da una barca” Un tartaruga, appartenente ad una specie a rischio estinzione, è stata trovata morta tagliata in due dalle eliche di una barca.

