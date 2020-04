Scherma | scompare a soli 22 anni Irene Biagioni

Leggi su oasport

(Di domenica 19 aprile 2020) Come scritto da PistoiaSport, è venuta a mancare, all’età di 22, atleta della ChitiPistoia 1984, deceduta nella giornata di ieri, sabato 18 aprile, per cause che al momento sono ancora ignote. Di seguito il messaggio rilasciato dalla ChitiPistoia 1984. “LaPistoia piange la prematura e improvvisa scomparsa della propria atleta. Il consiglio direttivo, le famiglie, gli atleti, gli amici appartenenti a molte società in tutta Italia e anche tutti coloro che hanno frequentato in passato la palestra e che in queste ore hanno fatto pervenire i propri pensieri, si stringono attorno ai genitori Paola e Renzo, vicepresidente della società.ha vissuto un percorso di grande crescita neglitrascorsi alla Chiti. Sotto la guida della maestra Anna Ferni e del maestro Federico Bortolini era ...