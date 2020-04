Nick Cordero subirà l’amputazione di una gamba: complicazioni da COVID-19 (Di domenica 19 aprile 2020) Nick Cordero, famoso attore di Broadway, dovrà essere sottoposto ad un intervento di amputazione di una gamba: a spiegare la tragica situazione è stata la moglie che in una diretta su Instagram ha fornito i dettagli di questa amara vicenda All’attore sono stati somministrati degli anticoagulanti, che però sembrano non aver avuto l’effetto sperato. L’Associated Press, riporta che i medici hanno dovuto interrompere la terapia che stava causando, appunto, un’emorragia interna “Purtroppo gli anticoagulanti stavano causando altri problemi, come pressione del sangue e un’emorragia interna . Abbiamo interrotto gli anticoagulanti ma questo ha causato un coagulo nella gamba destra, per questo motivo la gamba destra dovrà essere amputata oggi” ... Leggi su bigodino Nick Cordero - gamba amputata per Coronavirus/ E' stato candidato ai Tony Award

Nick Cordero - amputata la gamba per complicazioni da coronavirus -

All’attore Nick Cordero dovrà essere amputata una gamba a causa del Covid-19 (Di domenica 19 aprile 2020), famoso attore di Broadway, dovrà essere sottoposto ad un intervento di amputazione di una: a spiegare la tragica situazione è stata la moglie che in una diretta su Instagram ha fornito i dettagli di questa amara vicenda All’attore sono stati somministrati degli anticoagulanti, che però sembrano non aver avuto l’effetto sperato. L’Associated Press, riporta che i medici hanno dovuto interrompere la terapia che stava causando, appunto, un’emorragia interna “Purtroppo gli anticoagulanti stavano causando altri problemi, come pressione del sangue e un’emorragia interna . Abbiamo interrotto gli anticoagulanti ma questo ha causato un coagulo nelladestra, per questo motivo ladestra dovrà essere amputata oggi” ...

zazoomblog : Nick Cordero gamba amputata per Coronavirus- E stato candidato ai Tony Award - #Cordero #gamba #amputata - occhio_notizie : Coronavirus, l'attore canadese Nick Cordero, 41 anni, ha subìto l'amputazione della gamba per le conseguenze dell'i… - zazoomblog : Nick Cordero amputata la gamba per complicazioni da coronavirus - - #Cordero #amputata #gamba - zazoomnews : Nick Cordero amputata la gamba per complicazioni da coronavirus - - #Cordero #amputata #gamba… - avanti_xxx : RT @Covid19NewsLive: #Covid_19, l'attore canadese Nick Cordero, 41 anni, ha subìto l'amputazione della gamba per le conseguenze dell'infezi… -