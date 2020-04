Multati mentre portano la figlia leucemica in ospedale: arrivano revoca e scuse (Di domenica 19 aprile 2020) Sono infine arrivate le scuse della Polstrada e la revoca della sanzione di oltre 500 euro per i genitori di Milena, la bambina di 8 anni affetta da leucemia, Multati lo scorso venerdì 17 aprile. Diretti verso casa, in provincia di Grosseto, i genitori della piccola rientravano dall’ospedale Cisanello di Pisa per far fare un controllo alla bambina, a seguito di un trapianto di midollo osseo. In auto, era presente anche il fratellino della bambina, Lorenzo. Per questo motivo, la Polizia ha fermato e sanzionato la famiglia, in virtù delle norme di sicurezza e distanziamento sociale a causa del Coronavirus. L’intervento del Ministero per revocare la multa Il padre di Milena, Alessandro, ha spiegato che in questo periodo difficile per la bambina è importante avere tutta la famiglia con sé. Ma la Polstrada, vedendo 4 persone all’interno ... Leggi su thesocialpost Covid19 - Due coppie fermate dai carabinieri mentre vanno al lago : «Siamo diplomatici». Multati e denunciati (Di domenica 19 aprile 2020) Sono infine arrivate ledella Polstrada e ladella sanzione di oltre 500 euro per i genitori di Milena, la bambina di 8 anni affetta da leucemia,lo scorso venerdì 17 aprile. Diretti verso casa, in provincia di Grosseto, i genitori della piccola rientravano dall’Cisanello di Pisa per far fare un controllo alla bambina, a seguito di un trapianto di midollo osseo. In auto, era presente anche il fratellino della bambina, Lorenzo. Per questo motivo, la Polizia ha fermato e sanzionato la famiglia, in virtù delle norme di sicurezza e distanziamento sociale a causa del Coronavirus. L’intervento del Ministero perre la multa Il padre di Milena, Alessandro, ha spiegato che in questo periodo difficile per la bambina è importante avere tutta la famiglia con sé. Ma la Polstrada, vedendo 4 persone all’interno ...

