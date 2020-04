(Di domenica 19 aprile 2020) Francesca Galici Sono trascorsi dueda quando è scomparso, storico coreografo Rai e Mediaset; ilha volutore il padre con un post emozionante su Instagram Duefa si è spento, uno dei coreografi più eclettici e amati della televisione italiana. Per diversiè stato anche insegnante nella scuola di Amici di Maria De Filippi, dove ha lasciato il segno per la sua straordinaria vena creativa e quel suo modo di fare schietto.non usava giri di parole, ha sempre avuto il dono della sincerità e questo ne ha fatto un personaggio divisivo ma unanime è stato il plauso al suo lavoro. Ballerino e coreografo d'eccezione ma anche padre attento e amorevole e oggi, a distanza di due, ilha voluto lasciare un ricordo del suo boss, come spesso lo ...

Italia_Notizie : Marco Garofalo, il figlio Alessio lo ricorda a due anni dalla scomparsa: 'Ti dedico tutto' - Marco_Mokka : #DrittoeRovescio @Donzelli cosa vuoi pretendere dalla Garofalo è di Napoli, lavorare è fatica, ovvio che non vuole… - Anonimus2482 : @Giusepp35852575 @8020Tizio @BeneWalter @PatriziaRametta @Viminale @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni @maxromeoMB… -

Ultime Notizie dalla rete : Marco Garofalo

ilGiornale.it

Il processo d’appello per la morte di Marco Vannini comincerà mercoledì 8 luglio 2020: questa la data in cui è stata fissata l’udienza davanti alla Seconda Sezione della Corte d’Assise d’Appello di ...76/A – Roma - Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; - Laureato in Scienze dell’Amministrazioni e Politiche Pubbliche presso l’Università degli ...