INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ECCO COME STA GIA' CAMBIANDO LE NOSTRE VITE (Di domenica 19 aprile 2020) L'ALGORITMO DEI NOSTRI DESIDERI - Le «macchine pensanti» sono sempre più presenti nella nostra vita, per individuare i rischi di malattie o per rendere più confortevoli e sicure le NOSTRE città. Presto potranno anche indovinare ciò che ci piacerebbe acquistare, portandocelo a domicilio... Un grande potere con grandi responsabilità. E i timori del caso.IN OSPEDALE C'E' UN INFERMIERE ROBOT - Gli automi prenderanno il nostro posto in molti settori: anziché taxisti, radiologi, camerieri, giornalisti, addetti alla raccolta dei rifiuti, appariranno software e androidi perfettamente in grado di svolgere queste mansioni. Finiremo tutti disoccupati? No, a patto però di reinventarsi così...Abbiamo a che fare con un robot in grado di leggere nel pensiero e mi sembra abbastanza importante scoprire COME mai abbia questa ... Leggi su panorama Microsoft Planetary Computer - la lotta per un futuro sostenibile passa da cloud e intelligenza artificiale

Neuromed - riabilitazione a distanza grazie all’intelligenza artificiale : via alla sperimentazione

La scienza e la tecnologia stanno evolvendo ad un ritmo senza precedenti grazie all’esplosione dei dati disponibili e allo sviluppo di nuove tecniche di intelligenza artificiale per la loro analisi.

Riccardo Illy: “All’Italia ora serve un miracolo, obbligatorio riaprire a maggio”

Ripartiremo. A livello mondiale ci sono riconosciute capacità straordinarie nell’ingegno e nell’estetica. Per esempio, nella robotica siamo leader e non è poco in tempi in cui la intelligenza ...

