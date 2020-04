Fase 2, Ricciardi: ‘Tamponi anche ai sintomatici lievi, non affrettare la ripartenza’ (Di domenica 19 aprile 2020) “Fase 2 al via il 4 maggio? In alcune regioni la Fase 1 deve ancora finire, quindi e’ importante non affrettare la Fase 2. Si potra’ ripartire in alcune regioni quando i casi si conteranno sulle dite di una mano”. Lo dice Walter Ricciardi, rappresentante italiano all’OMS e consulente del governo sull’emergenza Coronavirus, in collegamwnto con SkyTg24. “Solo sulla base dei numeri si potra’ dare via libera o meno, ma c’e’ il rischio di una seconda ondata che potrebbe essere peggiore della prima, non possiamo permetterci di risigillare tutti a casa- dice Ricciardi– Non vogliamo che la situazione si ripeta”. Fase 2: tamponi anche ai sintomatici lievi L’Italia insieme alla Germania e’ il Paese europeo che ha fatto piu’ tamponi, nella Fase 2 andrebbe estesa la tamponatura ai sintomatici molto ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Ricciardi (Oms) : «Troppo presto per la Fase 2 - alcune regioni ancora in Fase 1»

