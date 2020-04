Coronavirus | psichiatra | “Incertezza e conflitti mettono a dura prova la capacità di

Leggi su meteoweb.eu

(Di domenica 19 aprile 2020) L’incertezza tipica di questa fase di emergenzain Italia, e questo “conflitto tra interpretazioni e orientamenti diversi, tra decreti che vengono emanati di 15 giorni in 15 giorni, stanno mettendo ala capacità di resilienza dell’opinione pubblica. Gli italiani sono consapevoli di stare partecipando a una lotta per la vita, la propria e quella degli affetti più cari, ma quello che sta diventando inaccettabile è che l’autorità appaia come priva del sufficiente grado di decisione, di conoscenza, di responsabilità“: lo ha spiegato all’Adnkronos Salute Massimo Di Giannantonio, presidente eletto della Società italiana di psichiatria e professore ordinario di psichiatria all’Università di Chieti-Pescara. “Al di là delle riflessioni su quanto possiamo reggere e ...