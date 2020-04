Anche Gianfranco Fini nella nuova Dc di Conte? L’ex leader di An: non commento cose ridicole (Di domenica 19 aprile 2020) Gianfranco Fini smentisce in modo categorico la notizia esclusiva data dal Sussidiario.net secondo il quale l’ex presidente della Camera ed ex leader di An dovrebbe far parte dei reclutatori del nuovo partito di Giuseppe Conte. “Commentare il ridicolo non ha senso”, così fonti vicine a Fini riportano il suo pensiero in merito all’articolo dal titolo: “Casalino arruola Fini nella nuova Dc di Conte: le prove del loro piano”. L’articolo, smentito Anche con una nota dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi, sostiene che vi sono alcuni ex democristiani, come Tabacci e Cesa che “marcano stretto nientemeno che il presidente del Consiglio Conte, premier grillino tendenza Bonafede divenuto – chissà perché – la guest star dei democristiani di ogni ispirazione”. Conte sarebbe colui che secondo ... Leggi su secoloditalia Gianfranco Rotondi - a casa sua la cena dei responsabili : al tavolo anche Paolo Romani (Di domenica 19 aprile 2020)smentisce in modo categorico la notizia esclusiva data dal Sussidiario.net secondo il quale l’ex presidente della Camera ed exdi An dovrebbe far parte dei reclutatori del nuovo partito di Giuseppe. “Commentare il ridicolo non ha senso”, così fonti vicine ariportano il suo pensiero in merito all’articolo dal titolo: “Casalino arruolaDc di: le prove del loro piano”. L’articolo, smentitocon una nota dell’ufficio stampa di Palazzo Chigi, sostiene che vi sono alcuni ex democristiani, come Tabacci e Cesa che “marcano stretto nientemeno che il presidente del Consiglio, premier grillino tendenza Bonafede divenuto – chissà perché – la guest star dei democristiani di ogni ispirazione”.sarebbe colui che secondo ...

SecolodItalia1 : Anche Gianfranco Fini nella nuova Dc di Conte? L’ex leader di An: non commento cose ridicole - smargela99 : @grotondi @Twittytwitty17 @piadonis Gianfranco, ammiro i suoi sforzi. Combatte educatamente (anche) contro un triste imbruttimento sociale. - claudialopedote : Fondi che sono urgenti per un’infrastrutturazione (anche sanitaria) degna di un Paese civile e UGUALE. Gianfranco V… - Fabiola67202270 : @giannipo @KamasDg Buona domenica anche a te Gianfranco ?????? - FriulaniNet : Come oggi, nel 1973, moriva a Sedegliano Tiziano Tessitori. Storico e politico friulanista, fu nel 1947 tra i fonda… -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Gianfranco Gianfranco Spadoni: L'economia affonda col Covid 19. Si correggano le scelte sbagliate della Camera di Commercio ravennanotizie.it I riti millenari che cambiano: messe e omelie diventano social, e il Vangelo spiegato ai fedeli arriva via whatsapp

Anche loro si sono presto adeguati al nuovo stato di cose e ... Il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, don Gianfranco De Luca, senza soluzione di continuità ha celebrato in queste settimane, in ...

MICHELA E MANUELA, FIGLIE GIANCARLO MAGALLI/ Lui: “con le mie ex un ottimo rapporto”

Manuela e Michela Magalli, due nomi noti per i fan di Giancarlo Magalli, visto che si tratta delle due figlie del conduttore. La prima è nata dal suo matrimonio con Carla Crocivera, mentre la seconda ...

Anche loro si sono presto adeguati al nuovo stato di cose e ... Il Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, don Gianfranco De Luca, senza soluzione di continuità ha celebrato in queste settimane, in ...Manuela e Michela Magalli, due nomi noti per i fan di Giancarlo Magalli, visto che si tratta delle due figlie del conduttore. La prima è nata dal suo matrimonio con Carla Crocivera, mentre la seconda ...