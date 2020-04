1Mattina in Famiglia | Monica Setta e Timperi doppiano ancora l’edizione 2019

(Di domenica 19 aprile 2020)e Tiberio: ascoltial raddoppio rispetto alla scorsa edizione di Uno Mattina inContinua a viaggiare su una media di telespettatori di quasi il doppio rispetto all’edizione dell’anno scorso Uno Mattina in, condotto da Tiberio. Come scopriamo dai vari siti che si occupano di ascolti, la puntata diindi ieri, sabato 18 aprile 2020, è stata infatti seguita da quasi 2 milioni di telespettatori nella seconda parte, con uno share che ha superato il 23%. Bene anche la terza parte, con oltre 1 milione 600 mila spettatori e uno share compreso tra il 18 e il 19%, mentre il segmento iniziale ha ottenuto più del 21% di share, con circa 1 milione 200 mila telespettatori. Tiberio: 1 milione di telespettatori in più rispetto all’edizione 2018/di ...

Ultime Notizie dalla rete : 1Mattina Famiglia

RAI - Radiotelevisione Italiana

Uno Mattina in Famiglia: ancora un milione di spettatori in più rispetto al 2019 per Monica Setta e Tiberio Timperi Si confermano ancora una volta eccellenti i dati degli ascolti di Uno Mattina in ...