Ultime Notizie Roma del 18-04-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 18 aprile 2020)dailynews radiogiornale informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno per al 11 giugno 1940 il primo maggio 1945 a Milano sono morti sotto i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale 2000 civili in 5 anni 2 mesi non bardia per il coronavirus sono morte 11851 persone 5 volte di più un riferimento numerico clamoroso queste le parole del commissario all’emergenza domenica Pure secondo il quale non abbiamo ancora sconfitto l’emergenza assicurato per la fate due non sa siamo pronti per dotare il territorio italiano dei dispositivi che servono anche oggi non significa che vada fatto saranno inevitabili nuovi popolari anche dopo la riapertura E dovranno essere individuati in tempi molto rapidi prendevi guerra vice direttore DSM del comitato tecnico scientifico piega serveil controllo del territorio anche con tamponi a domicilio e cambia la ...