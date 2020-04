Riccardo Fogli spiazza: “Nel mio testamento ho pensato di mettere…” (Di sabato 18 aprile 2020) Riccardo Fogli svela: “Avevo pensato di mettere i miei cani nel testamento” Notizia spiazzante quella di Riccardo Fogli pubblicata su Nuovo Tv (nella rubrica Vip e Animali): “Avevo pensato di mettere i miei cani nel testamento. Cosa vorrei lasciare loro? Una cassetta di scatolette e una scorta di croccantini”. La famiglia di Riccardo Fogli (cantante solista nonché membro del gruppo storico I Pooh) è composta dalla moglie Karin, la figlia Michelle e i due chihuahua Chico e Nuit, che sono ormai membri del loro nucleo famigliare, tanto che aveva pensato di metterli nel testamento. Riccardo Fogli fa una confessione sui suoi cani: “Sono di famiglia” “Sono di famiglia”: così Riccardo Fogli ha parlato dei suoi cani (Chico e Nuit). “Chico è la reincarnazione di n dobermann, visto che abbaia a tutti gli ... Leggi su lanostratv Viola Valentino a Riccardo Fogli : “Torniamo insieme per un concerto - siamo come Al Bano e Romina”

Riccardo Fogli - la proposta (a sorpresa) arriva proprio dalla famosa cantante

Viola Valentino: "Riccardo Fogli, torniamo insieme come Al Bano e Romina"

"Riccardo, torniamo insieme". L'appello lanciato da Viola Valentino è rivolto a Riccardo Fogli. I due cantanti si sono sposati nel 1971, quando lui ancora faceva parte dei Pooh. Ma il matrimonio era ...

