Minecraft | nasce la biblioteca contro la censura sulla stampa

(Di sabato 18 aprile 2020)si è affermato come un fenomeno culturale per molti motivi: è creativo, collaborativo e sufficientemente facile da essere considerato accessibile a quasi tutti. Da soli, questi benefici sembrano relativamente intriganti. In tandem, tuttavia, costituiscono il veicolo perfetto per la Reporter Without Borders’ Uncensored Library, un hub virtuale che ospita una collezione di articoli di giornale altrimenti inaccessibile proveniente da tutto il mondo, con sezioni specifiche dedicate a Russia, Egitto, Messico, Arabia Saudita e Vietnam. Originariamente concepita come concetto collaborativo tra l’agenzia di marketing tedesca DDB e la filiale tedesca di Reporters Without Borders, The Uncensored Library è stata progettata e costruita dalla società di design britannica Blockworks. James Delaney, amministratore delegato della Blockworks, racconta di ...