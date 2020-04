Medico Affetto da Coronavirus Esce di Casa per Portare il Cane, Ma Cade in un Fosso e Viene Scoperto (Di sabato 18 aprile 2020) A Massarosa, in Versilia, un Medico risultato Affetto da Coronavirus ha portato a spasso il suo Cane trasgredendo la quarantena. L’uomo l’avrebbe anche fatta franca se non fosse caduto in un Fosso correndo col il suo amico a quattro zampe. Non riuscendo più ad uscirne ha dovuto necessariamente chiamare i soccorsi e li ha dovuti mettere a conoscenza delle proprie condizioni. Le fratture che si è procurato dopo la caduta lo hanno costretto a ricoverarsi in ospedale. Quando uscirà rischia di finire in prigione per non essere rimasto a Casa. Leggi su youreduaction (Di sabato 18 aprile 2020) A Massarosa, in Versilia, unrisultatodaha portato a spasso il suotrasgredendo la quarantena. L’uomo l’avrebbe anche fatta franca se non fosse caduto in uncorrendo col il suo amico a quattro zampe. Non riuscendo più ad uscirne ha dovuto necessariamente chiamare i soccorsi e li ha dovuti mettere a conoscenza delle proprie condizioni. Le fratture che si è procurato dopo la caduta lo hanno costretto a ricoverarsi in ospedale. Quando uscirà rischia di finire in prigione per non essere rimasto a

RadioCL1 : Si è spento nella notte il medico nisseno Giuseppe Milano. Il cordoglio dell’Ordine dei Medici: “Ai suoi cari il no… - 77deh : RT @hofattotardi: @77deh L’altro giorno sentivo in un video un medico che si era autoisolato per sicurezza dalla famiglia e diceva questa c… - hofattotardi : @77deh L’altro giorno sentivo in un video un medico che si era autoisolato per sicurezza dalla famiglia e diceva qu… - TheDark_eyes : @Emanuele2002us @matteosalvinimi Non essendo medico, non riesco a diagnosticare da quale patologia sia affetto nell… - IdaPutrino : RT @_notsurrender: Se un medico muore curando un paziente affetto da #COVID19 diventa un eroe. Ma se non gli accade nulla e a perdere la v… -