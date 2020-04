Coronavirus: Sicilia, Catania ancora la provincia più colpita con 612 contagi (Di sabato 18 aprile 2020) Palermo, 18 apr. (Adnkronos) – Cresce il numero dei contagiati in Sicilia. ancora una volta è Catania la provincia più colpita con 612 contagiati. Ecco i numeri, provincia per provincia: Agrigento, 129 positivi (0 ricoverati, 2 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 113 (14, 15, 10); Catania, 612 (107, 78, 68); Enna, 311 (171, 29, 25); Messina, 389 (128, 52, 40); Palermo, 342 (74, 45, 25); Ragusa, 58 (4, 6, 5); Siracusa, 105 (63, 60, 17); Trapani, 112 (7, 18, 5).L'articolo Coronavirus: Sicilia, Catania ancora la provincia più colpita con 612 contagi CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Sicilia - 2.171 positivi e 305 guariti**

Coronavirus - in Sicilia anche oggi il 98 - 2% dei tamponi è NEGATIVO : continuano a svuotarsi gli Ospedali [DATI]

