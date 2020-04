Coronavirus | niente colpi di cannone per il compleanno della regina Elisabetta

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 18 aprile 2020) Alessandro Ferro Per la prima volta in 68 anni di regno, Sua Maestà lanon sentirà sparare idiper il, martedì 21 aprile. "Non ritiene sia appropriato con le attuali circostanze", fanno sapere da Buckingham Palace Per la prima volta in 68 anni di regno, Sua Maestà lanon sentirà i consuetidiper il suo. La monarca d'Inghilterra ha deciso di cancellare il tradizionale saluto dell'artiglieria di corte per augurarle "happy birthday". "Non è appropriato" Nessuna cannonata, quindi, per i 94 anni che lacompirà martedì 21 aprile perché non è ritenuto appropriato con l'emergenza sanitaria in corso legata alla pandemia di Covid-19. "Sua Maestà è ansiosa che nessuna misura speciale sia messa in atto per ...