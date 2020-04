virginiaraggi : Da inizio emergenza #coronavirus, a @Roma, sono stati oltre 650mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale su… - virginiaraggi : #coronavirus A Roma, a Pasquetta, oltre 14mila i controlli effettuati dalla Polizia Locale, 162 le violazioni regis… - virginiaraggi : #coronavirus. A Roma, per le festività di Pasqua, abbiamo potenziato i controlli della Polizia Locale. Da ieri matt… - zazoomnews : Controlli a Roma multata una massaggiatrice tantra a domicilio: girava in taxi a notte fonda - #Controlli #multata… - Gianlustella : RT @santini1965: #CORONAVIRUS, FINITA L'EMERGENZA COMINCERÀ QUELLA DEI TRIBUNALI CON UNA MONTAGNA DI #RICORSI - A ROMA UN CITTADINO AFFETTO… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli Roma

Stretta dei controlli sui mezzi del trasporto pubblico: gli agenti del gruppo XV hanno fermato alcuni bus sulla via Cassia e hanno verificato che tutti i passeggeri avessero i documenti in regola per ...Se così è, non le sembrano fuori luogo i toni che hanno accompagnato la scoperta dell’Istituto Spallanzani di Roma? «Ad oggi i genomi di SARS-CoV-2 registrati su ... Scientificamente è auspicabile ...