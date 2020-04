Commercio, Regione e Comune Firenze rinnovano accordo per tutela centro storico (Di sabato 18 aprile 2020) Proroga di altri tre anni al divieto di insediamento di nuovi esercizi alimentari e di somministrazione nel centro storico di Firenze. Lo stabilisce una delibera approvata dalla giunta regionale che contiene un’ulteriore intesa tra Regione e Comune di Firenze riguardo alle azioni assunte dal Comune stesso a tutela del centro storico. Viene stabilito il divieto di insediamento di nuove aperture di attività di somministrazione di alimenti e bevande e attività di Commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari e di attività artigianali o industriali di preparazione o vendita di prodotti del settore alimentare e il divieto del loro trasferimento di sede di attività esistenti dall’esterno all’interno del centro storico Patrimonio Mondiale Unesco. Viene poi integrato il Regolamento Unesco con prescrizioni di tutela specifica per ... Leggi su laprimapagina Confesercenti - lettera alla Regione : 10 proposte per sostenere turismo e commercio

