Carandente | critico «in atto» della scultura

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 19 aprile 2020) Nel 1962 Alexander Calder era approdato in Italia con il bozzetto di uno stabile: lo aveva chiamato Giovanni(1920-2009) nell’ambito di Sculture nella città, la grande manifestazione diche accompagnava il Festival dei Due Mondi di Spoleto.aveva mediato affinché negli stabilimenti Italsider di Savona quelle sottili lamine sagomate fossero tradotte nella più imponentemoderna in ferro mai realizzata prima: il Teodelapio, che da allora svetta di fronte alla stazione ferroviaria come una nuova porta urbica. … Continua L'articolo«inproviene da il manifesto.