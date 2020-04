Calciomercato Napoli, è sfida con Ancelotti per il difensore Gabriel Magalhaes (Di sabato 18 aprile 2020) Calciomercato Napoli, l’Everton di Ancelotti ha messo gli occhi sul difensore brasiliano in forza al Lille, Gabriel Magalhaes. Calciomercato Napoli L’Everton, è in concorrenza con il Napoli per Gabriel Magalhães, difensore centrale del Lille, 22 anni. Per il giocatore di origine brasiliana, a quanto si apprende, i Toffees sembrerebbero disposti a pagare 30 milioni di euro. Cifra che De Laurentiis non ritiene congrua, facendo passare in vantaggio la formazione allenata proprio dell’ex partenopeo Carlo Ancelotti. L'articolo Calciomercato Napoli, è sfida con Ancelotti per il difensore Gabriel Magalhaes proviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco Leggi su 2anews Calciomercato Juventus - altro scippo in casa Napoli dopo Higuain

Milik via dal Napoli?/ Calciomercato : "abbraccia" i tifosi - ma il rinnovo...

Calciomercato Juve : spunta l’ipotesi Milik - sondaggio con il Napoli (Di sabato 18 aprile 2020), l’Everton diha messo gli occhi sulbrasiliano in forza al Lille,L’Everton, è in concorrenza con ilperMagalhães,centrale del Lille, 22 anni. Per il giocatore di origine brasiliana, a quanto si apprende, i Toffees sembrerebbero disposti a pagare 30 milioni di euro. Cifra che De Laurentiis non ritiene congrua, facendo passare in vantaggio la formazione allenata proprio dell’ex partenopeo Carlo. L'articolo, èconper ilproviene da 2A News. Scritto da Francesco Monaco

calciomercato_m : SKY - Nosotti: 'La vittoria contro il Liverpool è la gara manifesto di Ancelotti a Napoli' - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Napoli, #Manolas: ‘Rapporto speciale con #Gattuso, al #Milan ha fatto miracoli. Ma il problema non era #Ancelotti https://t.… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Napoli, pronta la prima offerta per #Azmoun. Possibile rivoluzione in attacco - calciomercato_m : IL RICORDO - Lega Azzurra, Rivieccio: 'Il Napoli retrocesse in B e con il professore Barone e Vinicio costituimmo q… - salottocalcio : #Juventus, occhi su #Milik #calciomercato #Napoli #rassegnastampa #ilsalottodelcalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Calciomercato Napoli, il nuovo difensore può arrivare dalla Bundesliga: Koch. Ecco chi è [VIDEO] Forza Napoli Sabato in compagnia di Ancelotti: su Sky Sport Uno la giornata dedicata ai suoi successi

Il sabato di Sky Sport Uno è interamente dedicato all'allenatore di Reggiolo, una carriera infinita che potrete rivivere attraverso alcune delle sue le partite decisive, in particolar modo sulle ...

Calciomercato Napoli, occhio a Pessina: "Giuntoli sempre attento"

è una delle sorprese positive della stagione 2019/2020 per lo meno fino a quando l'emergenza Coronavirus ha dato la possibilità di scendere in campo: 24 presenze e 3 gol, 4 ammonizioni, 6.29 la sua ...

Il sabato di Sky Sport Uno è interamente dedicato all'allenatore di Reggiolo, una carriera infinita che potrete rivivere attraverso alcune delle sue le partite decisive, in particolar modo sulle ...è una delle sorprese positive della stagione 2019/2020 per lo meno fino a quando l'emergenza Coronavirus ha dato la possibilità di scendere in campo: 24 presenze e 3 gol, 4 ammonizioni, 6.29 la sua ...