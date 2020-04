Vincenzo De Luca sempre più fiducioso: “Abbiamo salvato la Campania” (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus in Campania: il governatore Vincenzo De Luca annuncia che l’emergenza potrebbe terminare a “metà maggio”, dicendosi pronto a “chiudere i confini a chi viene da zone a rischio”. Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus nel corso dell’ormai consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio. De Luca si è detto molto fiducioso, per cui la Campania potrebbe essere la prima regione d’Italia ad uscire dal tunnel: “Abbiamo registrato un tasso di decessi, in relazione alla popolazione, che è il più basso d’Italia insieme a Basilicata e Sicilia. È evidente, però, che abbiamo pagato un prezzo anche noi. Con estrema convinzione -sottolinea De Luca- devo dire che noi abbiamo salvato la Campania assumendo decisioni in anticipo ... Leggi su 2anews LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Vincenzo De Luca : “La Campania potrebbe chiudere i suoi confini”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA. Vincenzo De Luca : “La Campania potrebbe chiudere i suoi confini”

Coronavirus - Vincenzo De Luca : ”Pronto a chiudere i confini” (Di venerdì 17 aprile 2020) Coronavirus in Campania: il governatoreDeannuncia che l’emergenza potrebbe terminare a “metà maggio”, dicendosi pronto a “chiudere i confini a chi viene da zone a rischio”. Il governatore della Campania,De, ha fatto il punto sull’emergenza Coronavirus nel corso dell’ormai consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Desi è detto molto, per cui la Campania potrebbe essere la prima regione d’Italia ad uscire dal tunnel: “Abbiamo registrato un tasso di decessi, in relazione alla popolazione, che è il più basso d’Italia insieme a Basilicata e Sicilia. È evidente, però, che abbiamo pagato un prezzo anche noi. Con estrema convinzione -sottolinea De- devo dire che noi abbiamola Campania assumendo decisioni in anticipo ...

SkyTG24 : Coronavirus, De Luca: “Pronti a chiudere i confini della Campania” - La7tv : #tagada #Coronavirus, Vincenzo De Luca: 'Pronto a chiudere i confini della #Campania' - SkyTG24 : #Coronavirus Lo ha affermato il governatore della Regione #DeLuca, dichiarando di agire “se avremo corse in avanti… - asdrubaleII : Con Vincenzo De Luca premier, il coronavirus non si sarebbe mai permesso di entrare in Italia. Per una mera questione di rispetto. #DeLuca - nicoladauria : 'Chi cerca di sporcare Napoli e la Campania, in questo momento è in crisi di astinenza' Vincenzo De Luca: “Le vide… -