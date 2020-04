SoC MediaTek rimossi da UL Benchmarks come conseguenza dei benchmark falsati

WorldPc_ : Benchmark truccati: questa volta è il turno di MediaTek: Torna la stagione dei benchmark truccati, ma questa volta… - Asgard_Hydra : MediaTek accusata di falsare i benchmark dei SoC: la risposta della società | MobileLabs -

Ultime Notizie dalla rete : SoC MediaTek

TuttoAndroid.net

In molti non possono proprio accettare che i Galaxy S20 in Europa montino un processore Exynos 990 invece dello Snapdragon 865, che è considerato un SoC più potente. Ma è la verità ... Nel frattempo ...Sfortunatamente, nonostante gli scandali passati quando i produttori sono stati colti in fragrante, la settimana scorsa, AnandTech ha riferito che diversi modelli di smartphone alimentati dai ...