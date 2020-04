Silvio Berlusconi pubblica una foto in smart working, ma la gaffe non passa inosservata (Di venerdì 17 aprile 2020) Silvio Berlusconi pubblica una foto in smart working, ma la gaffe non passa inosservata Anche Silvio Berlusconi in smart working. Come tutti gli italiani, anche l’ex premier ha mostrato via Instagram di essere impegnato alla scrivania, a lavorare da remoto durante la quarantena dettata dall’emergenza Coronavirus. Il Cavaliere, però, la sta trascorrendo a casa di sua figlia Marina, in Provenza. “Sto partecipando ai lavori del Parlamento europeo che è riunito in remoto”, fa sapere Berlusconi nella didascalia Instagram. “Abbiamo discusso e stiamo votando provvedimenti finalizzati a fornire una risposta concreta all’emergenza Covid-19. L’Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio”. Ma a destare interesse non è tanto la foto in sé, bensì il particolare che ha immediatamente catturato ... Leggi su tpi Silvio Berlusconi elogia Pierluigi Bersani e Bersani risponde

Silvio Berlusconi posta un tweet e poi lo cancella per riproporlo quasi uguale. Ecco cosa non andava nel primo

Silvia Toffanin non è l’unico amore | L’altra donna di Pier Silvio Berlusconi (Di venerdì 17 aprile 2020)unain, ma lanonAnchein. Come tutti gli italiani, anche l’ex premier ha mostrato via Instagram di essere impegnato alla scrivania, a lavorare da remoto durante la quarantena dettata dall’emergenza Coronavirus. Il Cavaliere, però, la sta trascorrendo a casa di sua figlia Marina, in Provenza. “Sto partecipando ai lavori del Parlamento europeo che è riunito in remoto”, fa saperenella didascalia Instagram. “Abbiamo discusso e stiamo votando provvedimenti finalizzati a fornire una risposta concreta all’emergenza Covid-19. L’Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio”. Ma a destare interesse non è tanto lain sé, bensì il particolare che ha immediatamente catturato ...

forza_italia : 'L'Unione europea deve muoversi rapidamente e con coraggio'. Silvio @Berlusconi - La7tv : #dimartedi Silvio Berlusconi a Giovanni Floris: 'Per favore mi saluti Bersani. Mi ricordo sempre quando dopo l'atte… - Mov5Stelle : Ecco di chi è la responsabilità del MES. Il disegno di legge di ratifica del MES è stato approvato dal Consiglio d… - lillyhami : Silvio Berlusconi, gaffe per il Cavaliere: pubblica questa foto, ma dietro spunta un dettaglio imbarazzante - leone150872 : RT @GiancarloDeRisi: #Centrodx in panne. #Salvini furibondo con Silvio Berlusconi: 'Parla come Prodi'. Teme il suo sostegno al governo Cont… -