Ricciardi, seconda ondata Coronavirus: “Più che un’ipotesi è una certezza” (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile, Ricciardi ha spiegato che una seconda ondata di Coronavirus è pressoché certa. Ci avviciniamo alla dead line del lockdown del 4 maggio con alcuni dati confortanti: il calo dei contagi e quello dei ricoveri in terapia intensiva. Oggi in realtà il numero di nuovi casi è di … L'articolo Ricciardi, seconda ondata Coronavirus: “Più che un’ipotesi è una certezza” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Quell'avvertimento di Ricciardi : "Ci sarà una seconda ondata"

Coronavirus - Ricciardi : “Non accelerare riaperture. Certa una seconda ondata”

Ricciardi (Oms) : "In autunno ci sarà una seconda ondata di coronavirus - non acceleriamo la ripartenza (Di venerdì 17 aprile 2020) Nel corso della conferenza stampa della Protezione Civile,ha spiegato che unadiè pressoché certa. Ci avviciniamo alla dead line del lockdown del 4 maggio con alcuni dati confortanti: il calo dei contagi e quello dei ricoveri in terapia intensiva. Oggi in realtà il numero di nuovi casi è di … L'articolo: “Più che un’ipotesi è una certezza” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

WRicciardi : Ricciardi a ilcaffeonline: senza vaccino seconda ondata è certa. Lombardia poco saggia a riaprire troppo presto… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus #Ricciardi: 'Certa seconda ondata epidemica' 'Non accelerare le riaperture o rischiamo di averla prima… - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi (Oms): 'Certa la seconda ondata epidemica' - gen_napoli : Coronavirus, Ricciardi (Oms): 'Certa una seconda ondata epidemica in autunno' - Ste_Gualdoni : RT @marifcinter: Ricciardi (OMS): 'Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece d… -