Party of Five: il reboot è stato cancellato dopo una sola stagione (Di venerdì 17 aprile 2020) Party of Five, reboot di Cinque in famiglia prodotto da Freeform, è stato cancellato dopo una sola stagione. Il reboot di Party of Five è stato cancellato dopo una sola stagione: Freeform ha infatti annunciato che la serie non ritornerà nella programmazione del prossimo anno. La nuova versione era stata ideata da Chris Keyser e Amy Lippman, creatori della serie originale, e aveva come protagonista i cinque giovani membri della famiglia Acosta mentre affrontano la vita quotidiana cercando di sopravvivere come una famiglia dopo che i loro genitori sono improvvisamente deportati in Messico. La prima stagione di Party of Five - Cinque in famiglia, che si era conclusa sugli schermi americani il 4 marzo, non era andata oltre ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 aprile 2020)ofdi Cinque in famiglia prodotto da Freeform, èuna. Ildiofuna: Freeform ha infatti annunciato che la serie non ritornerà nella programmazione del prossimo anno. La nuova versione era stata ideata da Chris Keyser e Amy Lippman, creatori della serie originale, e aveva come protagonista i cinque giovani membri della famiglia Acosta mentre affrontano la vita quotidiana cercando di sopravvivere come una famigliache i loro genitori sono improvvisamente deportati in Messico. La primadiof- Cinque in famiglia, che si era conclusa sugli schermi americani il 4 marzo, non era andata oltre ...

Il reboot di Party of Five è stato cancellato dopo una sola stagione: Freeform ha infatti annunciato che la serie non ritornerà nella programmazione del prossimo anno. La nuova versione era stata ...

