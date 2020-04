Juan Luis Ciano UeD fa delle dichiarazioni su Gemma “lei ha una doppia vita vi dico io chi è realmente” (Di venerdì 17 aprile 2020) Juan Luis Ciano, con Gemma niente di più di una conoscenza Juan Luis Ciano a distanza di un mese e mezzo dalla sua assenza nel programma Mediaset Uomini e Donne, racconta i retroscena della conoscenza con Gemma Galgani. Il venezuelano era andato in puntata proprio per la bella Gemma, che è li ormai da circa 10 anni alla ricerca dell’amore. Con lui tutto era andato benissimo, infatti la loro conoscenza faceva ben sperare. Tutti pensavano Gemma avesse trovato ciò che cerca da una vita intera, ma le cose sono andate male. Infatti tra i due la conoscenza si è interrotta in malo modo, hanno litigato pesantemente, l’uomo ha abbandonato il programma spinto da Maria, dopo una lite con Armando. Armando Incarnato lo accusò di avere mandato dei messaggi alla sorella, di essere un uomo grande e che dovrebbe vergognarsi per quello che fa. Secondo le ... Leggi su kontrokultura Juan Luis spara a zero su Gemma : “Fuori è sola - ma in tv diventa aggressiva”

Uomini e Donne - intervista a Juan Luis Ciano : “Gemma ha una doppia vita - vi racconto chi è davvero”

U&D - Juan Luis fuori controllo : «Mi hanno buttato fuori dalla trasmissione» - poi si apre sul grave lutto (Di venerdì 17 aprile 2020), conniente di più di una conoscenzaa distanza di un mese e mezzo dalla sua assenza nel programma Mediaset Uomini e Donne, racconta i retroscena della conoscenza conGalgani. Il venezuelano era andato in puntata proprio per la bella, che è li ormai da circa 10 anni alla ricerca dell’amore. Con lui tutto era andato benissimo, infatti la loro conoscenza faceva ben sperare. Tutti pensavanoavesse trovato ciò che cerca da unaintera, ma le cose sono andate male. Infatti tra i due la conoscenza si è interrotta in malo modo, hanno litigato pesantemente, l’uomo ha abbandonato il programma spinto da Maria, dopo una lite con Armando. Armando Incarnato lo accusò di avere mandato dei messaggi alla sorella, di essere un uomo grande e che dovrebbe vergognarsi per quello che fa. Secondo le ...

zazoomnews : Juan Luis spara a zero su Gemma: “Fuori è sola ma in tv diventa aggressiva” - #spara #Gemma: #“Fuori #diventa… - zazoomnews : Uomini e Donne intervista a Juan Luis Ciano: “Gemma ha una doppia vita vi racconto chi è davvero” - #Uomini #Donne… - zazoomblog : Uomini e Donne intervista a Juan Luis Ciano: “Gemma ha una doppia vita vi racconto chi è davvero” - #Uomini #Donne… - IperMario : Juan Luis Guerra - 'En el Cielo No Hay Hospital' <> - CSibilio : Ci ha lasciato per il Covid un grandissimo, *Luis Sepulveda* Un libro per tutti “_Un nome da torero”_ Come si chiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Juan Luis Juan Luis spara a zero su Gemma: “Fuori è sola, ma in tv diventa aggressiva” Thesocialpost.it La gabbianella e il gatto, il trailer del film tratto dal romanzo di Luis Sepulveda

Nel frattempo, a questa storia s’intreccerà anche quella di un gruppo di rifugiati trovati in una capanna abbandonata. Al cinema dal 18 luglio. Le foto di Juan Luis Ciano guarda 640876 • di Spettacolo ...

Quando Luis Sepùlveda disse: “Gli italiani salvarono migliaia di cileni durante il Golpe”

Luis Sepùlveda è morto oggi a 71 anni per coronavirus in un ospedale di Oviedo ... Un intrigo di carattere internazionale con al centro la figura di Juan Belmonte, alter ego romanzesco. Durante la sua ...

Nel frattempo, a questa storia s’intreccerà anche quella di un gruppo di rifugiati trovati in una capanna abbandonata. Al cinema dal 18 luglio. Le foto di Juan Luis Ciano guarda 640876 • di Spettacolo ...Luis Sepùlveda è morto oggi a 71 anni per coronavirus in un ospedale di Oviedo ... Un intrigo di carattere internazionale con al centro la figura di Juan Belmonte, alter ego romanzesco. Durante la sua ...