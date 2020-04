Il Michigan dice no al lockdown: la gente scende in strada e protesta contro le misure (Di venerdì 17 aprile 2020) Il Michigan. Le linee guida sono state ritenute “tiranniche” dai cittadini dello Stato USA (che finora conta circa 27 mila contagiati e quasi 1.800 morti) e la gente ha occupato le strade a Lansing, dove è andata in scena l”Operazione Ingorgo’. “Penso che ognuno qui ha il coronavirus, siamo tutti a meno di 2 metri l’uno dall’altro…” ha detto un manifestante. Proteste analoghe però ci sono state anche in altri Stati americani. No al lockdown e avanti con le attività economiche. Migliaia di veicoli si sono radunati a Lansing, capitale dello Stato USA Michigan, per protestare contro le misure decise dalla governatrice Gretchen Whitmer per i cittadini dello stato nell’ambito della lotta al coronavirus. Le nuove linee guida sono state definite “tiranniche”, e a suon di clacson di auto e furgoncini ... Leggi su limemagazine.eu Il Michigan dice no al lockdown : la gente scende in strada e protesta contro le misure (Di venerdì 17 aprile 2020) Il. Le linee guida sono state ritenute “tiranniche” dai cittadini dello Stato USA (che finora conta circa 27 mila contagiati e quasi 1.800 morti) e laha occupato le strade a Lansing, dove è andata in scena l”Operazione Ingorgo’. “Penso che ognuno qui ha il coronavirus, siamo tutti a meno di 2 metri l’uno dall’altro…” ha detto un manifestante. Proteste analoghe però ci sono state anche in altri Stati americani. No ale avanti con le attività economiche. Migliaia di veicoli si sono radunati a Lansing, capitale dello Stato USA, perreledecise dalla governatrice Gretchen Whitmer per i cittadini dello stato nell’ambito della lotta al coronavirus. Le nuove linee guida sono state definite “tiranniche”, e a suon di clacson di auto e furgoncini ...

LimeMagazineU : Il Michigan dice no al lockdown: la gente scende in strada e protesta contro le misure - nene__nasty : 'Forse è la prima volta nella storia che gli USA affrontano un problema senza bombardarlo' Sì ma - - Valedance11 : RT @vitaindiretta: [news] Il Michigan dice no al lockdown: la gente scende in strada e protesta contro le misure - infoitestero : Il Michigan dice no al lockdown: la gente scende in strada e protesta contro le misure -

Ultime Notizie dalla rete : Michigan dice Il Michigan dice no al lockdown: la gente scende in strada e protesta contro le misure Fanpage.it La rivolta del Michigan contro la serrata per il coronavirus: uccisa la libertà

Michigan in rivolta contro il lockdown, proteste in strada e cordoni di auto nella ... La governatrice ha anche criticato il raduno poiché a suo dire mette a rischio la sicurezza, nessuno dei ...

Il Michigan dice no al lockdown: la gente scende in strada e protesta contro le misure

No al lockdown e avanti con le attività economiche. Migliaia di veicoli si sono radunati a Lansing, capitale dello Stato USA Michigan, per protestare contro le misure decise dalla governatrice ...

Michigan in rivolta contro il lockdown, proteste in strada e cordoni di auto nella ... La governatrice ha anche criticato il raduno poiché a suo dire mette a rischio la sicurezza, nessuno dei ...No al lockdown e avanti con le attività economiche. Migliaia di veicoli si sono radunati a Lansing, capitale dello Stato USA Michigan, per protestare contro le misure decise dalla governatrice ...