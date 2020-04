Estetiste sul piede di guerra, appello a De Luca: “Abusive fanno affari e noi falliamo” (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn gruppo di Estetiste artigiane delle province di Napoli e Caserta ha deciso di scrivere una lettera ai rispettivi prefetti e al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Siamo un gruppo di Estetiste artigiane delle province di Napoli e Caserta. Desideriamo informarvi che, a differenza di altre categorie professionali, lavoriamo da sempre indossando guanti monouso e in ambienti arieggiati, ospitando un solo cliente per volta”. Le Estetiste, sottolineando che usavano la mascherina già prima che fosse dichiarata l’emergenza Covid-19, chiedono di poter riaprire il prossimo 4 maggio. “Nei nostri centri estetici — prosegue la lettera — non si forma alcun tipo di assembramento e gli strumenti di lavoro sono sempre sterilizzati. Inoltre stiamo già implementando tali misure igieniche che e di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 17 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn gruppo diartigiane delle province di Napoli e Caserta ha deciso di scrivere una lettera ai rispettivi prefetti e al presidente della Regione Campania Vincenzo De. “Siamo un gruppo diartigiane delle province di Napoli e Caserta. Desideriamo informarvi che, a differenza di altre categorie professionali, lavoriamo da sempre indossando guanti monouso e in ambienti arieggiati, ospitando un solo cliente per volta”. Le, sottolineando che usavano la mascherina già prima che fosse dichiarata l’emergenza Covid-19, chiedono di poter riaprire il prossimo 4 maggio. “Nei nostri centri estetici — prosegue la lettera — non si forma alcun tipo di assembramento e gli strumenti di lavoro sono sempre sterilizzati. Inoltre stiamo già implementando tali misure igieniche che e di ...

