Empoli, Corsi: «Top club su Ricci? Non mi sorprende» (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente dell’Empoli Corsi ha parlato delle voci sul futuro di Ricci, seguito da numerosi top club: «Non mi sorprende» Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha fatto chiarezza ai microfoni di Tuttosport sul futuro di Samuele Ricci: «Non mi sorprende che i top club lo stiano seguendo. Non ce lo hanno chiesto, è bene precisarlo, ma ci sono stati tanti attestati di stima da parte di tutte le big italiane. Però, oltre l’apprezzamento, non è il momento di pensare a queste cose». «Però le rivelo una cosa: verso dicembre la situazione non era per niente bella a livello di classifica, tanto è vero che abbiamo dovuto fare degli interventi importanti sul mercato. Ma una delle poche cose positive è che avevamo scoperto un grande giocatore, ovvero Ricci. Dicevo agli amici che, almeno, mi consolavo con ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 aprile 2020) Il presidente dell’ha parlato delle voci sul futuro di, seguito da numerosi top: «Non mi» Il presidente dell’Fabrizioha fatto chiarezza ai microfoni di Tuttosport sul futuro di Samuele: «Non miche i toplo stiano seguendo. Non ce lo hanno chiesto, è bene precisarlo, ma ci sono stati tanti attestati di stima da parte di tutte le big italiane. Però, oltre l’apprezzamento, non è il momento di pensare a queste cose». «Però le rivelo una cosa: verso dicembre la situazione non era per niente bella a livello di classifica, tanto è vero che abbiamo dovuto fare degli interventi importanti sul mercato. Ma una delle poche cose positive è che avevamo scoperto un grande giocatore, ovvero. Dicevo agli amici che, almeno, mi consolavo con ...

