Corsera | il mondo dello sport contro il calcio deciso a ripartire

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 aprile 2020) È guerra aperta tra ile gli altri. Come scrive oggi il Corriere della Sera, la corsa deldelperha creato più di qualche malumore tra gli esponenti degli altri, prima fra tutti la Federica Pellegrini che si è definita paladina dei più deboli. La campionessa di nuoto ha palesemente attaccato il concetto per cui si parla solo delper gli evidenti interessi economici in ballo, spiegando che per tutti gliivi tornare ad allenarsi è fondamentale Luciano Buonfiglio, presidente della Federazione Canoa- Kayak, ha aggiunto «Non esistononobili e meno nobili, ricchi o meno ricchi. Esiste loche risponde al Coni e al Ministero. Se si decide dibisogna farlo insieme e sono sconcertato dall’azione di una singola Federazione che non rispetta le altre». Anche Basket e ...