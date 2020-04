Coronavirus. Nuovi contagiati e incremento dei positivi: qual è la differenza? (Di venerdì 17 aprile 2020) Roma – Da quando la Protezione Civile ha iniziato a fare la conferenza stampa di aggiornamento sui dati relativi al Coronavirus, conferenza diventata ormai una quotidianità, si è creata una notevole confusione sui dati comunicati da Borrelli. Non si è avuta una distinzione chiara tra Nuovi contagiati e incremento dei positivi (o, erroneamente, Nuovi positivi), ed è proprio qua che si è creato il misunderstanding. Andiamo ad analizzare nello specifico: quando si parla di Nuovi contagiati si intende il numero di tamponi positivi in più rispetto al giorno precedente, mentre quando si parla di incremento dei positivi si intende l’incremento del totale degli attualmente positivi al netto di deceduti e guariti delle ultime 24 ore. Il primo numero, quello dei Nuovi contagiati, va ad aggiungersi al totale dei contagiati da inizio epidemia, ... Leggi su romadailynews Coronavirus in Europa : 3.380 nuovi casi e 299 decessi in Germania

Roma – Da quando la Protezione Civile ha iniziato a fare la conferenza stampa di aggiornamento sui dati relativi al Coronavirus, conferenza diventata ormai una quotidianità, si è creata una notevole confusione sui dati comunicati da Borrelli. Non si è avuta una distinzione chiara tra Nuovi contagiati e incremento dei positivi (o, erroneamente, Nuovi positivi), ed è proprio qua che si è creato il misunderstanding. Andiamo ad analizzare nello specifico: quando si parla di Nuovi contagiati si intende il numero di tamponi positivi in più rispetto al giorno precedente, mentre quando si parla di incremento dei positivi si intende l'incremento del totale degli attualmente positivi al netto di deceduti e guariti delle ultime 24 ore. Il primo numero, quello dei Nuovi contagiati, va ad aggiungersi al totale dei contagiati da inizio epidemia, ...

