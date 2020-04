Coronavirus: i Bennato scrivono una canzone di speranza per il futuro (Di venerdì 17 aprile 2020) Edoardo ed Eugenio Bennato insieme contro il momento difficile che l’umanità sta vivendo a causa del Coronavirus. I due fratelli, uniti nella musica, hanno scritto un brano a 4 mani, che parla di questi giorni, costretti a in casa, a fare i conti con noi stessi. Ma parla anche del domani, del sogno di un futuro in cui torneremo a riassaporare le libertà che fino a qualche settimana fa davamo per scontate. Il brano si intitola La Realtà Non Può Essere Questa ed è appunto un grido di speranza, che accomuna tutta l’Italia, ma anche l’umanità. Una canzone nata tra le mura di casa proprio durante la quarantena. Il proventi, come annunciano i due fratelli su YouTube, saranno devoluti all’Azienda Ospedaliera dei Colli (Monaldi – Cotugno – C.T.O.) di Napoli. Una canzone per sentirsi più vicini ... Leggi su thesocialpost Coronavirus : i fratelli Bennato scrivono una canzone per il futuro

