Bonus 600 euro Inps: data di pagamento e scadenza domanda, troppa confusione (Di venerdì 17 aprile 2020) Le ultime notizie sul Bonus 600 euro Inps ci arrivano da Domenico Cosentino, già presidente di patronato, che ci chiede di fare chiarezza non solo sulle date di pagamento, ma soprattutto sulla data di scadenza presentazione domande, purtroppo, ci spiega, vi é ancora una grande confusione, il peggio si é ‘scatenato’ oggi paradossalmente con i primi pagamenti arrivati, insomma quando si pensava di ‘essere al buono’. Prosegue, spiegandoci, che stanno ricevendo da questa mattina moltissime telefonate in cui gli utenti, potenziali beneficiari, chiedono allarmati delucidazioni sul Bonus 600 euro per gli autonomi iscritti all’Inps, la data odierna ha scatenato il panico e l’angoscia tra tanti lavoratori che hanno intasato letteralmente le linee dei patronati timorosi che con oggi, data indicata come pagamento, si chiuda anche la ... Leggi su pensionipertutti Bonus 600 euro marzo - è stato pagato? Tanti ancora in attesa del bonifico : mancano le coperture - buco da 48 milioni di euro

"Bonus 600 euro partite Iva - mancano coperture"/ 40 mila persone senza pagamento

Ancora non arriva il bonus 600 euro INPS? Tracciamento domanda a breve (Di venerdì 17 aprile 2020) Le ultime notizie sul600ci arrivano da Domenico Cosentino, già presidente di patronato, che ci chiede di fare chiarezza non solo sulle date di, ma soprattutto sulladipresentazione domande, purtroppo, ci spiega, vi é ancora una grande, il peggio si é ‘scatenato’ oggi paradossalmente con i primi pagamenti arrivati, insomma quando si pensava di ‘essere al buono’. Prosegue, spiegandoci, che stanno ricevendo da questa mattina moltissime telefonate in cui gli utenti, potenziali beneficiari, chiedono allarmati delucidazioni sul600per gli autonomi iscritti all’, laodierna ha scatenato il panico e l’angoscia tra tanti lavoratori che hanno intasato letteralmente le linee dei patronati timorosi che con oggi,indicata come, si chiuda anche la ...

MediasetTgcom24 : Mancano le coperture per il bonus 600 euro: in 40mila senza pagamento #bonus - zaiapresidente : ?? Un popolo che conosce cosa sia la solidarietà, è un popolo che vince sempre. Andrea M., una partita Iva in diffic… - fattoquotidiano : Coronavirus, Catalfo: “Oltre 4 milioni di richieste per bonus di 600 euro. Sito dell’Inps ha garantito domande nono… - Yi_Benevolence : RT @palermo24h: Coronavirus, mancano le coperture per il bonus 600 euro. In 40mila senza pagamento - moonofmercury : Bonus di 1.600 euro per chi ha più di 5 rossetti #coronavirus -