Bending Spoons, l’Ad Ferrari: “Faremo del nostro meglio” (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – “Abbiamo fatto, e faremo, del nostro meglio”. Sono le parole di Luca Ferrari, amministratore delegato di Bending Spoons, società milanese la cui app – Immuni – è stata scelta dal governo Italiano per il supporto al contenimento dell’emergenza Covid-19: “Sono molto orgoglioso della passione, abnegazione e competenza dei nostri ingegneri, scienziati e di tutto il team Immuni”, ha affiunto il manager. In una nota, l’azienda ricorda che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il licenziatario dell’uso del prodotto: Bending Spoons agisce gratuitamente, finanziando autonomamente i propri costi e non ricevendo alcun corrispettivo per il suo impegno. Al suo attivo la società ha una dozzina di app, oltre 200 milioni di download complessivi, 270.000 nuovi utenti al giorno e 45,5 milioni di ... Leggi su quifinanza Come funziona l’app Immuni di Bending Spoons per il tracciamento - download prossimo

ANGI : Coronavirus - si chiama “Immuni” l’app italiana di tracciamento di Bending Spoons

Bending spoons - la Spa milanese che traccerà il Covid-19 tra movida - disco e Matrix (Di venerdì 17 aprile 2020) (Teleborsa) – “Abbiamo fatto, e faremo, delmeglio”. Sono le parole di Luca, amministratore delegato di, società milanese la cui app – Immuni – è stata scelta dal governo Italiano per il supporto al contenimento dell’emergenza Covid-19: “Sono molto orgoglioso della passione, abnegazione e competenza dei nostri ingegneri, scienziati e di tutto il team Immuni”, ha affiunto il manager. In una nota, l’azienda ricorda che la Presidenza del Consiglio dei Ministri è il licenziatario dell’uso del prodotto:agisce gratuitamente, finanziando autonomamente i propri costi e non ricevendo alcun corrispettivo per il suo impegno. Al suo attivo la società ha una dozzina di app, oltre 200 milioni di download complessivi, 270.000 nuovi utenti al giorno e 45,5 milioni di ...

disinformatico : Mi riferisco a questo: 'il progetto della software house milanese Bending Spoons, della rete di lombarda di poliamb… - Agenzia_Ansa : Arcuri firma ordinanza per app italiana. Stipulato contratto con Bending Spoons per tracciamento #Covid_19 #ANSA - emenietti : puoi far sviluppare tutte le app per il contact tracing che vuoi, ma se non hai un piano sul contact tracing non va… - marco_marcangio : RT @gr_grim: Al netto del fatto che i dati personali che dovremmo fornire a questa app sarebbero il sogno bagnato di qualsiasi multinaziona… - BlitzQuotidiano : Bending Spoons, l’azienda italiana scelta dal governo per realizzare la app Immuni -