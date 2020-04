Bambino in strada da solo | a 18 mesi non aveva nessuno ad accompagnarlo (Di venerdì 17 aprile 2020) Bambino in strada completamente da solo vagava senza meta da diverso tempo. Le forze dell’ordine non sanno perché fosse lì. La polizia ha trovato un Bambino da solo in strada, che vagava senza meta. A seguito di ciò le stesse forze dell’ordine hanno aperto una indagine ufficiale. Il piccolo, che ha 18 mesi, è stato … L'articolo Bambino in strada da solo a 18 mesi non aveva nessuno ad accompagnarlo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews Un gol salverà il mondo : la prodezza di un bambino in strada fa il giro del pianeta

Sbranato da due cani per strada - muore bambino di otto anni

Ciò vale a prescindere da uno specifico provvedimento dell’ente proprietario della strada, ad esempio il Comune o la Provincia ... delle case – anche poche – ben ci potrebbero essere bambini che ...

La polizia ha trovato un bambino da solo in strada, che vagava senza meta. A seguito di ciò le stesse forze dell’ordine hanno aperto una indagine ufficiale. Il piccolo, che ha 18 mesi, è stato messo ...

