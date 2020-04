Alena Seredova | i ragazzi non si rendono conto della presenza della sorellina

Leggi su aciclico

(Di venerdì 17 aprile 2020) Tra meno di due mesi, a giugno,diventerà mamma per la terza volta. Ma questa per tanti versi sarà un po’ come fosse la prima. Dopo David Lee e Louis Thomas, i due figli nati dal matrimonio con Gigi Buffon, avrà una bambina; il papà è il compagno Alessandro Nasi, il manager torinese cugino di John e Lapo Elkann e vicepresidente di Exor (la holdingfamiglia Agnelli) a cui è legata da cinque anni; e il parto avverrà mentre nel mondo si starà consumando non si sa ancora quale capitolo (ma di certo non quello finale) di una delle peggiori epidemie di tutti i tempi. Banale domanda di rito: il nomebambina? «Ah quello non lo so, non l’abbiamo ancora scelto», dice dall’altra partecornetta, mentre è impegnata a preparare il pranzo per i suoi tre uomini nella clausura ...