Un manager conferma la storia d’amore (taciuta) fra due ex concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini (Di venerdì 17 aprile 2020) All’interno del cast del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini c’erano due ex fidanzati e durante la messa in onda nessuno lo sapeva… E no, non sto parlando del flirt fra Andrea Denver ed Elisa De Panicis, ampiamente commentato durante le prime puntate del reality show a gennaio… I due ex piccioncini sarebbero Fabio Testi ed Adriana Volpe ed il rumor su una loro frequentazione (confermato da Testi a Live Non è la d’Urso) era già uscito tempo fa sul settimanale Nuovo, ma Alfonso Signorini ha sempre preferito non indagare più di tanto soffermandosi sulla querelle fra la Volpe e Zequila. A distanza di circa un mese il manager dei vip Francesco Chiesa Soprani ha confermato – via settimanale Nuovo – la storia d’amore fra Testi e la Volpe. “Era il 1994, Fabio mi disse che Adriana era la sua fidanzata. Da parte mia ... Leggi su bitchyf Adriana Volpe - ex manager conferma : “E’ stata fidanzata con Fabio Testi”

Coronavirus - il manager tornato dalla Cina non ha niente. E i test lo confermano Virus. A Codogno è caccia a chi ha contagiato il 38enne

Coronavirus - il manager tornato dalla Cina non ha niente. E i test lo confermano Virus. A Codogno è caccia a chi ha contagiato il 38enne (Di venerdì 17 aprile 2020) All’interno del cast del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini c’erano due ex fidanzati e durante la messa in onda nessuno lo sapeva… E no, non sto parlando del flirt fra Andrea Denver ed Elisa De Panicis, ampiamente commentato durante le prime puntate del reality show a gennaio… I due ex piccioncini sarebbero Fabio Testi ed Adriana Volpe ed il rumor su una loro frequentazione (to da Testi a Live Non è la d’Urso) era già uscito tempo fa sul settimanale Nuovo, ma Alfonso Signorini ha sempre preferito non indagare più di tanto soffermandosi sulla querelle fra la Volpe e Zequila. A distanza di circa un mese ildei vip Francesco Chiesa Soprani hato – via settimanale Nuovo – lad’amore fra Testi e la Volpe. “Era il 1994, Fabio mi disse che Adriana era la sua fidanzata. Da parte mia ...

StraNotizie : Un manager conferma la storia d'amore (taciuta) fra due ex concorrenti del GF Vip di Alfonso Signorini… - caterino_teresa : RT @fasulo_antonio: Rush finale per le nomine nelle grandi aziende pubbliche. Col pretesto della pandemia i manager uscenti puntano a una c… - divorex82 : RT @fasulo_antonio: Rush finale per le nomine nelle grandi aziende pubbliche. Col pretesto della pandemia i manager uscenti puntano a una c… - Marghe0855 : RT @fasulo_antonio: Rush finale per le nomine nelle grandi aziende pubbliche. Col pretesto della pandemia i manager uscenti puntano a una c… - StefaniaT1 : RT @fasulo_antonio: Rush finale per le nomine nelle grandi aziende pubbliche. Col pretesto della pandemia i manager uscenti puntano a una c… -