Tom Holland usa una foto di Spider-Man: Homecoming per condividere le sue emozioni in quarantena (Di giovedì 16 aprile 2020) Tom Holland ha usato una divertente foto di Spider-Man: Homecoming per spiegare le sue emozioni durante la quarantena. Tom Holland ha condiviso una divertente foto tratta dal film Spider-Man: Homecoming per descrivere le sue emozioni durante la quarantena. Nello scatto Peter Parker osserva i suoi amici da dietro una vetrata, rimanendo quindi a distanza come prevedono le disposizioni relative a questo complicato periodo. La giovane star dei film dedicati alle avventure dell'Uomo Ragno ha accompagnato l'immagine con la frase: "Io mentre guardo le persone che socializzano su Instagram". Tom Holland, durante la quarantena, sta condividendo delle foto e dei video spesso coinvolgendo i suoi colleghi e amici. Pochi giorni fa aveva ammesso di sentire la mancanza di Jake ... Leggi su movieplayer Tom Holland sente la mancanza del "marito" Jake Gyllenhaal e condivide un divertente video

La giovane star dei film dedicati alle avventure dell'Uomo Ragno ha accompagnato l'immagine con la frase: "Io mentre guardo le persone che socializzano su Instagram". Tom Holland, durante la ...

Kevin Feige vuole Tom Holland nel suo film di Star Wars? Il rumor delle ultime ore

Secondo alcuni portali americani Kevin Feige avrebbe fissato sulla sua agenda un incontro con la giovane star Tom Holland per un ruolo da protagonista nel nuovo film di Star Wars che il creatore del ...

