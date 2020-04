Previsioni Meteo: da Lunedì 20 si apre una nuova fase di freddo e maltempo in tutt’Italia, torna persino la neve (Di giovedì 16 aprile 2020) Previsioni Meteo – Conferme sul cambiamento del tempo un po’ da tutti i modelli matematici, soprattutto con l’avvento della prossima settimana, salvo qualche anticipo anche a domenica 19. Inizia a delinearsi in qualche modo anche la dinamica del peggioramento, che dovrebbe essere causato da nuclei instabili di matrice atlantica, i quali via via si aprirebbero un varco dalla Penisola iberica, obiettivo di saccature depressionarie oceaniche già da queste ore, verso Est. La traiettoria dei nuclei instabili, dovrebbe essere medio-bassa sul nostro bacino e, quindi, incrociare di più le nostre due isole maggiori e le aree centro-meridionali. Tuttavia, soprattutto per la giornata di lunedì 20, e magari già dalla sera di domenica 19, è possibile che un’area depressionaria si approfondisca temporaneamente tra le Baleari e ... Leggi su meteoweb.eu Previsioni Meteo per fine Aprile : i dati teleconnettivi indicano una circolazione instabile e più fredda

Meteo Roma : previsioni per venerdì 17 aprile

Meteo - le previsioni di venerdì 17 aprile (Di giovedì 16 aprile 2020)– Conferme sul cambiamento del tempo un po’ da tutti i modelli matematici, soprattutto con l’avvento della prossima settimana, salvo qualche anticipo anche a domenica 19. Inizia a delinearsi in qualche modo anche la dinamica del peggioramento, che dovrebbe essere causato da nuclei instabili di matrice atlantica, i quali via via si aprirebbero un varco dalla Penisola iberica, obiettivo di saccature depressionarie oceaniche già da queste ore, verso Est. La traiettoria dei nuclei instabili, dovrebbe essere medio-bassa sul nostro bacino e, quindi, incrociare di più le nostre due isole maggiori e le aree centro-meridionali. Tuttavia, soprattutto per la giornata di lunedì 20, e magari già dalla sera di domenica 19, è possibile che un’area depressionaria si approfondisca temporaneamente tra le Baleari e ...

Patrmn : Le previsioni meteo: questo fine settimana sono previste temperature tipiche di inizio giugno Io: - RdtRadioStation : Quei pazzi scatenati degli 'Svalvolati On Air' saranno con noi in studio tra pochi minuti..subito dopo le prevision… - roberto_b82 : 'Quello a cui credevano erano i portali: una delle idee che hanno fatto perdere più soldi negli ultimi 10 anni. Cre… - mtvgobservatory : Previsioni meteo per la provincia di Avellino per il giorno 17/04/2020 - ilmeteoit : #CORONAVIRUS: Ecco le #DATE con #ZERO #Contagi PER TUTTI e le #PREVISIONI dei PERICOLOSI SCENARI di #MAGGIO della %… -