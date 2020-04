Le mail dei medici perse e i malati dimessi senza tampone in Piemonte (Di giovedì 16 aprile 2020) Una serie di esposti a Ivrea puntano il dito sulla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte della Regione Piemonte. Uno in particolare, di Cgil, Cisl e Uil in cui si denuncia l’assenza, all’inizio dell’emergenza, dei dispositivi di protezione individuali per i sanitari. In particolare, scrive oggi La Stampa, il personale sarebbe stato costretto a usare mascherine di cotone, a lavarle a casa propria e a riutilizzarle il giorno dopo. Il punto nodale dell’atto esaminato dai Nas riguarda i tamponi: l’ospedale avrebbe dimesso numerosi pazienti senza sottoporli ai test. Pazienti che sarebbero stati trasferiti nelle rsa dando vita a contagi. L’altroieri il presidente del Comitato tecnico scientifico regionale, Roberto Testi, ha dichiarato che decine di comunicazioni via email, inviate dai medici di famiglia al Servizio di igiene e ... Leggi su nextquotidiano Coronavirus - 104 Rsa non in regola. In Piemonte perse mail dei medici di famiglia

Coronavirus - perdute centinaia di mail dei medici di base ai servizi d'igiene

Le mail con le segnalazioni dei pazienti covid non arrivavano perché la casella postale era piena (Di giovedì 16 aprile 2020) Una serie di esposti a Ivrea puntano il dito sulla gestione dell’emergenza Coronavirus da parte della Regione. Uno in particolare, di Cgil, Cisl e Uil in cui si denuncia l’as, all’inizio dell’emergenza, dei dispositivi di protezione individuali per i sanitari. In particolare, scrive oggi La Stampa, il personale sarebbe stato costretto a usare mascherine di cotone, a lavarle a casa propria e a riutilizzarle il giorno dopo. Il punto nodale dell’atto esaminato dai Nas riguarda i tamponi: l’ospedale avrebbe dimesso numerosi pazientisottoporli ai test. Pazienti che sarebbero stati trasferiti nelle rsa dando vita a contagi. L’altroieri il presidente del Comitato tecnico scientifico regionale, Roberto Testi, ha dichiarato che decine di comunicazioni via e, inviate daidi famiglia al Servizio di igiene e ...

LaStampa : La casella di posta era piena, commissariato il Sisp. La Regione chiede conto a tutte le Asl. - LaStampa : Il contagio dilaga nelle Rsa. Positivo il 60% dei test. Pazienti Covid nelle case di cura: una mail imbarazza la Re… - prestia_fabio : RT @neXtquotidiano: Le mail dei medici perse e i malati dimessi senza tampone in #Piemonte - gio1893 : RT @survivalitalia: Se pensi che l'Amazzonia sia uno dei posti più sicuri dove stare in questo momento, potresti sbagliare. Il pres.????Bolso… - Noovyis : (Le mail dei medici perse e i malati dimessi senza tampone in Piemonte) Playhitmusic - -