Instagram chiude il 28 Luglio 2020, ma è una bufala (Di giovedì 16 aprile 2020) Oggi 16 aprile 2020 sta girando sui social un comunicato relativo alla Chiusura di Instagram che recita: ehi, questo è un messaggio di Instagram e ti dice qualcosa su cosa accadrà al disaccordo del 28 Luglio.Non restituirlo alla persona che hai ricevuto.Cari membri di Instagram, Instagram deve chiudere il 28 Luglio 2020 perché è diventato troppo affollato. Molti membri si sono lamentati del fatto che Snapchat è diventato molto lento. Indicano che ci sono molti membri attivi che non sono dissidenti, ma anche molti nuovi membri.Invieremo questo messaggio per vedere se i membri sono attivi o meno. Se sei attivo, invia fino a 15 altri membri usando copia e incolla per mostrare che sei ancora attivo. Coloro che non inviano questo messaggio entro 2 settimane verranno eliminati senza esitazione per fare più spazio. invia questo messaggio a tutti i tuoi ... Leggi su bufale Annuncio improvviso e Instagram chiude il 28 luglio 2020 - ma è solo una bufala

Harry e Meghan non sono più “Sussex Royal” : costretti a chiudere anche il loro profilo Instagram

strawberry_friu : Ma è vera sta cazzata di instagram chiude? E perché c'è gente che mi taggato in 583859383 storie?

