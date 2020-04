In periodo di pandemia impareremo anche a bluffare (Di giovedì 16 aprile 2020) Durante queste feste pasquali, decisamente diverse rispetto al solito, ho visto in molti programmi televisivi collegamenti Skype di personaggi noti che fingevano di ascoltare musica, di giocare con i figli e, comunque, di far cose di bella immagine. Molto più interessanti gli anonimi che, intervistati con lo stesso sistema, testimoniavano come per tutti, questa clausura fosse motivo di grande e non risolvibile noia. E' decisamente bello stare in famiglia, a patto che la cosa sia una scelta e non un obbligo. Questo ho letto sul volto di molti uomini e di molte donne. impareremo anche a bluffare in periodo di pandemia. Leggi su liberoquotidiano Con il Coronavirus “si sta realizzando il periodo di Satana : questa pandemia è un ammonimento del cielo” (Di giovedì 16 aprile 2020) Durante queste feste pasquali, decisamente diverse rispetto al solito, ho visto in molti programmi televisivi collegamenti Skype di personaggi noti che fingevano di ascoltare musica, di giocare con i figli e, comunque, di far cose di bella immagine. Molto più interessanti gli anonimi che, intervistati con lo stesso sistema, testimoniavano come per tutti, questa clausura fosse motivo di grande e non risolvibile noia. E' decisamente bello stare in famiglia, a patto che la cosa sia una scelta e non un obbligo. Questo ho letto sul volto di molti uomini e di molte donne.indi

Noovyis : (In periodo di pandemia impareremo anche a bluffare) Playhitmusic - - AurWithLuv : RT @TheFranisher: Oddio raga... Ma venerdì è 17. In un anno bisestile. In periodo di pandemia. Ok. - Lovetheosmile : RT @TheFranisher: Oddio raga... Ma venerdì è 17. In un anno bisestile. In periodo di pandemia. Ok. - tm0th3e : RT @TheFranisher: Oddio raga... Ma venerdì è 17. In un anno bisestile. In periodo di pandemia. Ok. - taeraindrops : RT @TheFranisher: Oddio raga... Ma venerdì è 17. In un anno bisestile. In periodo di pandemia. Ok. -

Ultime Notizie dalla rete : periodo pandemia Accusare il comparto agro - zootecnico come cogeneratore della pandemia è ingiusto e deleterio Cremonaoggi In periodo di pandemia impareremo anche a bluffare

E’ decisamente bello stare in famiglia, a patto che la cosa sia una scelta e non un obbligo. Questo ho letto sul volto di molti uomini e di molte donne. Impareremo anche a bluffare in periodo di ...

Misure adottate dalla Corte dei conti europea a fronte della pandemia (Covid-19)

Allo stesso tempo, la Corte esprime la propria gratitudine a tutti coloro che operano per salvare vite e combattere la pandemia, in Lussemburgo ... Le spese in questo settore, ammontate a 352 miliardi ...

E’ decisamente bello stare in famiglia, a patto che la cosa sia una scelta e non un obbligo. Questo ho letto sul volto di molti uomini e di molte donne. Impareremo anche a bluffare in periodo di ...Allo stesso tempo, la Corte esprime la propria gratitudine a tutti coloro che operano per salvare vite e combattere la pandemia, in Lussemburgo ... Le spese in questo settore, ammontate a 352 miliardi ...