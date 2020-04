Guida TV Venerdì 17 aprile: Diavoli su Sky Atlantic, The Rookie su Rai 2 (Di giovedì 16 aprile 2020) Guida Tv Venerdì 17 aprile Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Guida Tv Venerdì 17 aprile Rai 1ore 20:30 I Soliti Ignoti (replica)ore 21:25 Belle e Sebastiene – Amici per SempreSebastien è cresciuto, ha 12 anni ed è sempre inseparabile da Belle, che ha avuto tre cuccioli meravigliosi. Suo padre Pierre e Angelina si sono sposati da poco e progettano di trasferirsi in Canada. Sebastien è amareggiato, perché non vuole lasciare il nonno e, non bastasse, arriva in paese un presunto proprietario di Belle. ore 23:10 Speciale Tg1 – Talk Show Info Rai 2ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 NCIS 17×05 1a Tvore 22:10 The Rookie 2×01 1a Tv ore 23:00 Blue Bloods 9×07 1a Tv (qui le anticipazioni dei 3 episodi) ore 23:45 Chasing Maveicks La storia vera del fenomeno del surf Moriarity Jay. Quando il 15enne Jay scopre ... Leggi su dituttounpop Sport in tv oggi (venerdì 10 aprile) : orari e palinsesto completo. La guida su Raisport - Sky - Eurosport e Sportitalia

