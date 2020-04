Gregoretti, Salvini accusa: "È tutto fermo tranne il mio processo" (Di giovedì 16 aprile 2020) Roberto Chifari Il prossimo 4 luglio ci sarà il processo al leader leghista Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Intanto la Alan Kurdi da dieci giorni È al largo delle coste siciliane "C'È mezza Italia ferma. Però mi È arrivata la convocazione in Tribunale a Catania, il 4 luglio. In questo momento, si ferma tutto tranne il processo a Salvini. Il 4 luglio avrò la fortuna, la gioia, di essere nella splendida Catania per un processo incredibile prima del virus, e ancora più incredibile adesso. È tutto fermo ma alcuni uffici giudiziari fermi non sono. Quindi, il 4 luglio sarò a Catania per la prima fase di un processo che mi sembrava incredibile prima del virus, figuratevi ora". Così il segretario leghista Matteo Salvini, in diretta Facebook, parlando del processo per lo sbarco della nave Gregoretti. "Ci vado a ... Leggi su ilgiornale Caso Gregoretti - Salvini : “Convocato per il processo - surreale”

Salvini : "Il 4 luglio inizia il processo per il caso Gregoretti"

Coronavirus - Borghi (Lega) : “Arrestate Salvini per la Gregoretti? Anche Conte e Speranza per epidemia” (Di giovedì 16 aprile 2020) Roberto Chifari Il prossimo 4 luglio ci sarà ilal leader leghista Matteosul caso. Intanto la Alan Kurdi da dieci giorni; al largo delle coste siciliane "C'; mezza Italia ferma. Però mi; arrivata la convocazione in Tribunale a Catania, il 4 luglio. In questo momento, si fermail. Il 4 luglio avrò la fortuna, la gioia, di essere nella splendida Catania per unincredibile prima del virus, e ancora più incredibile adesso.ma alcuni uffici giudiziari fermi non sono. Quindi, il 4 luglio sarò a Catania per la prima fase di unche mi sembrava incredibile prima del virus, figuratevi ora". Così il segretario leghista Matteo, in diretta Facebook, parlando delper lo sbarco della nave. "Ci vado a ...

HuffPostItalia : Salvini: 'Il 4 luglio inizia il processo per il caso Gregoretti' - LegaSalvini : ++ #SALVINI: 'IL 4 LUGLIO SI APRE IL PROCESSO SULLA GREGORETTI' ++ - TgrSicilia : L'ex ministro dell'Interno Matteo #Salvini è stato convocato in tribunale a #Catania il 4 luglio per il processo le… - EgiziaP : RT @giuliaselvaggi2: Cari italiani che avete assistito alla diretta Facebook di Salvini martire che vi diceva che in Italia si ferma tutto… - massimopugni : RT @giuliaselvaggi2: Cari italiani che avete assistito alla diretta Facebook di Salvini martire che vi diceva che in Italia si ferma tutto… -