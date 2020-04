Bruxelles, Ue: migranti debbono essere accolti e non respinti anche col coronavirus (Di giovedì 16 aprile 2020) Le esenzioni alle restrizioni dei viaggi dai Paesi terzi valgono per quanti necessitano di protezione internazionale o per altri motivi umanitari, secondo il principio di non respingimento Leggi su firenzepost Migranti - Erdogan a Bruxelles per “regolare” i conti con l’Ue

Scontro Turchia-Grecia sui migranti. Bruxelles convoca un Consiglio Ue straordinario (Di giovedì 16 aprile 2020) Le esenzioni alle restrizioni dei viaggi dai Paesi terzi valgono per quanti necessitano di protezione internazionale o per altri motivi umanitari, secondo il principio di non respingimento

BRUXELLES – La Commissione Ue ha presentato le linee guida per l’attuazione delle regole europee sull’asilo, sulle procedure di rimpatrio dei migranti, e sui reinsediamenti dei profughi durante ...

BRUXELLES – Il numero dei migranti irregolari che hanno attraversato il Mediterraneo centrale, a marzo, è crollato dell’88% rispetto al mese precedente, a 200. In totale, nel primo trimestre dell’anno ...

